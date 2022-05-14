Синоптики предупреждают о непогоде в Алматы и Алматинской области

Департаменты по ЧС Алматы и Алматинской области распространили серию штормовых предупреждений от синоптиков об ухудшении погоды в городе и регионе и в ближайшие три дня.

Так, в Алматы в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. На городских реках могут сформироваться паводки, предупреждает ДЧС.

В горах Алматы порывы ветра во время грозы могут быть еще сильнее - до 23-28 метров с секунду.

В Алматинской области в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют град.