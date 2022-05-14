Синоптики предупреждают о непогоде в Алматы и Алматинской области

В регионе вновь пройдут сильные дожди
Департаменты по ЧС Алматы и Алматинской области распространили серию штормовых предупреждений от синоптиков об ухудшении погоды в городе и регионе и в ближайшие три дня.
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