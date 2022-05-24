Глава «Отбасы банка» рассказала чем обусловлен рост цен на жилье в Казахстане

Рост цен на жилье в Казахстане обусловлен четырьмя факторами − мировой инфляцией, демографической конъюнктурой и экономическими эффектами пандемии. Использование пенсионных накоплений влияет на это в последнюю очередь, заявила на брифинге в СЦК председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

«Есть четыре фактора, которые сильно влияют на рост цен (на недвижимость - В.). Прежде всего, это общая инфляция. Даже такие страны мира, как Канада, США, Западна Европа, Германия, где не было роста цен буквально последние 20 лет, в последние два года, после выхода из пандемии, показывают достаточно большой рост цен на недвижимость − от 9 до 11% в год», − объяснила Ибрагимова.

Второй важный, по ее мнению, фактор − это демографическая структура населения. Только в Казахстане в прошлом году родилось рекордное число детей − 450 тысяч. Вследствие этого семьям необходимо расширение или улучшение жилищных условий, говорит Ибрагимова.

Третий фактор – это общемировые экономические эффекты пандемии. «Под влиянием пандемии во всех странах мира люди начали по-другому смотреть на ценность жилья. Не только как на возможность своего очага, но и как на место работы. Поэтому ценность жилья сильно увеличилась, − добавила председатель правления.

Четвертый фактор, который повлиял на стоимость жилья в Казахстане в 2021 году, − это возможность использования пенсионных накоплений. Ибрагимова отметила, что в апреле 2022 количество сделок по недвижимости уже снизилось на 20%, а по итогам первого полугодия будет наблюдаться и замедление темпов роста цен на жилье.

«Но глобального снижения цен, я, как аналитик и эксперт, не считаю возможным. Глобальные тенденции − влияние пандемии и мировая инфляция не дадут, я думаю, рынку Казахстана отдельно показать снижение в отличие от рынков других стран», − полагает глава «Отбасы банка».

Она также сообщила, что за счет использования пенсионных накоплений с 1 января 2021 года по 20 мая 2022 года жильё приобрели 273 396 человек. Ещё 169 158 человек пополнили депозиты в «Отбасы банке». 90 880 человек частично или полностью погасили задолженность по ипотечным кредитам в этом банке и 52 651 человек закрыли кредиты в других БВУ.