Жители Астаны и Алматы могут совершать сделки купли-продажи недвижимости онлайн

В Астане и Алматы запущен проект «Онлайн сделки на объекты недвижимости», который позволит совершать сделки купли-продажи жилья без посещения ЦОНа и нотариуса, сообщил на брифинге официальный представитель министерства юстиции Талгат Уали.

«Теперь казахстанцы могут приобретать и продавать жилье в онлайн-режиме без необходимости физического обращения в ЦОН и к нотариусу. Заключение сделки составит не более 8 часов, а регистрация — всего 10 минут», - цитирует Уали агентство Kazinform.

Также министерство юстиции запустило пилотный проект по перерегистрации недвижимого имущества в онлайн формате, независимо от местонахождения объекта недвижимости. Как отметил Уали, во время сделки проводится видеоидентификация личности продавца (и его супруга/супруги) и покупателя посредством биометрической аутентификации. Далее участники сделки назначают видеозвонок с нотариусами, где последние также убеждаются в личности участников и подлинности сделки.

«Договор купли-продажи подписывается электронно-цифровой подписью. Любую сделку купли-продажи онлайн всегда инициирует покупатель, - пояснил представитель Минюста.

При этом права на недвижимость должны быть оформлены в электронном формате с 2015 года, а максимальная стоимость приобретаемого жилья должна составлять 50 млн тенге.

«Ппилотный проект запущен в городах Астана и Алматы. В дальнейшем планируется провести работу по подключению к данному сервису других регионов Казахстана, а также повысить сумму стоимости недвижимости», - сообщил Уали.

В феврале 2023 года госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с цифровыми партнерами представила блокчейн-продукт, который позволит казахстанцам совершать сделки купли-продажи недвижимости в онлайн-режиме, необходимости обращаться в ЦОН и к нотариусу не будет. Сообщалось, что проект позволит экономить время для заключения сделки, так как весь процесс займет не более восьми часов, а регистрация – 10 минут. Подписывать договор купли-продажи можно с помощью электронной цифровой подписи, и это будет значительно дешевле, чем у нотариусов. Также казахстанцы смогут подавать документы на государственную регистрацию прав, независимо от местонахождения объекта недвижимости.

Тогда сообщалось, что платформа для оформления сделок купли-продажи будет доступна «в ближайший месяц».