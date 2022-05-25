Суд Алматы вынес приговор четырем обвиняемым по делу о январских событиях

Как сообщил изданию горсуд Алматы, все четверо на прошлой неделе осуждены по части 3 статьи «Грабеж». Наказание было отягчающим, так как преступление было совершено «во время чрезвычайной ситуации». Другие обстоятельства дела не сообщались. Приговор еще не вступил в силу.

По данным пресс-службы, всего по январским событиям было рассмотрено 186 дел в отношении 287 лиц. Из них 24 подсудимых были лишены свободы, остальным назначено ограничение свободы. Некоторые дела были завершены в связи с примирением сторон, а другие были возвращены прокурорам.

3 мая Генеральная прокуратура сообщала, что подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признан 721 человек, 281 из которых находился под арестом. Наибольшее число подозреваемых – 82 человека – были задержаны в Алматы.