Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,00%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,00%, сообщила пресс-служба регулятора.

«Решение принято с учетом текущего баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обновленных прогнозов Национального банка. Данный уровень базовой ставки при отсутствии новых шоков обеспечит плавное снижение инфляции к 2024 году. Нормализация денежно-кредитных условий будет происходить по мере замедления инфляционных процессов в 2023 году», - говорится в пресс-релизе.

В мае годовая инфляция продолжила ускорение, составив 14%. Наибольший вклад в годовую инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания, а на фоне перебоев в логистических цепочках поставок и устойчивого спроса продолжилась тенденция роста цен на товары с высокой импортной составляющей. Сдерживает инфляцию мораторий на повышение цен на регулируемые коммунальные услуги и ГСМ.

Инфляция за месяц, хоть и продолжила замедление в мае до 1,4% (в апреле – 2%), все еще остается высокой и превышает среднеисторическую норму, отмечает регулятор. По его данным, низкий темп замедления связан как с устойчивым внутренним спросом при положительном фискальном импульсе, так и с повышенными инфляционными ожиданиями. А рост экономики продолжился, несмотря на геополитическую обстановку в мире и аварию на нефтепроводе КТК: на фоне роста мировых цен на сырье и снятия карантинных ограничений высокие темпы роста демонстрируют все основные отрасли экономики. Напомним, что по итогам января – апреля рост ВВП составил 4,4%.

Также Нацбанк констатирует, что в апреле восстановился рост розничного товарооборота после существенного спада из-за январских событий в стране, после небольшого замедления в конце 2021 года в первом квартале 2022 года ускорился рост инвестиций в жилищное строительство, на этом фоне цены на рынке недвижимости в годовом выражении продолжают сохранять восходящий тренд.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике.

Очередное плановое решение комитета по базовой ставке будет объявлено 25 июля.