Ответственность руководителей правоохранительных органов за бездействие по службе закрепил мажилис

Руководителям казахстанских правоохранительных или специальных государственных органов может грозить до семи лет лишения свободы за бездействие по службе. Кроме того, президент будет наделен дополнительными полномочиями по обеспечению режимов ЧП и ЧС социального характера, а решения оперативных штабов будут обязательными для исполнения всеми гражданами. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы», который в среду во втором чтении одобрил мажилис.

«Поправками в Уголовный кодекс ужесточается ответственность за неповиновение представителю власти, применение насилия в отношении него, посягательство на жизнь сотрудника – при массовых беспорядках в условиях ЧП и в зоне проведения антитеррористической операции. Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназванных обстоятельствах», - сказала депутат Гульнар Бижанова.

Второй блок поправок, по ее словам, решает вопросы усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей. В частности, депутаты предложили ряд изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, законы «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О Нацгвардии» и другие.

«Вводится уголовная ответственность за новые составы. К примеру, за нарушения по статье 370-1, “Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа”, следует наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет либо лишения свободы на тот же срок. Следующая – статья 370-2, “Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы”, которая предусматривает наказание от штрафа в размере 120 МРП до более жесткого в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Думаю, что эти статьи не требуют комментария. Их названия говорят сами за себя», - сообщила депутат.

Отдельно Бижанова остановилась на статье 452-1 – «Бездействие по службе начальника», по которой предусматривается ответственность до семи лет лишения свободы, «когда в условиях чрезвычайного положения существует прямая угроза жизни и здоровью мирного населения, происходит захват зданий, разгром имущества, мародерства, а при этом местные начальники бездействуют».

«Все это мы наблюдали в январе. К большому стыду и разочарованию общества, ряд ответственных руководителей бездействовали, а кто-то спрятался или даже сбежал. Это безответственно и преступно! Особенно во время массовых беспорядков, переросших в терроризм», - подчеркнула Бижанова.

Кроме того, парламентарии провели ревизию отраслевых законов. Как уточнила депутат, в январские дни обнаружились нестыковки в ряде законов, вследствие которых отсутствовала должная координация действий силовых органов, оперативных штабов, практически отсутствовало единство сил и средств по ликвидации ЧП. Поэтому теперь законодательно вводится персональная ответственность руководителей госорганов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера.

«Президент наделяется дополнительными полномочиями по обеспечению режимов ЧП и ЧС социального характера. Теперь, когда вводится ЧП, президент обязательно создает госкомиссию по обеспечению такого режима, назначает ее председателя. При этом по своему усмотрению назначает ее председателя. Им может быть представитель любого госоргана или правоохранительного блока. Аналогично и коменданта местности», - объяснила она.

Также законодательно разделены понятия «кризисной ситуации» и «кризисной ситуации в социально-экономической сфере», четко разграничены вопросы республиканского и региональных оперативных штабов и госорганов. Решения оперштабов теперь будут обязательными для исполнения всеми гражданами.

«При ЧС социального характера, средства и линии связи центральных и местных госорганов не будут отключаться. Сюда же отнесены органы внутренних дел, экстренные службы – скорая помощь, спасатели МЧС и пожарные, организации по перевозке боеприпасов и другие. В январе, как вы знаете, с этим были проблемы. Четко разграничили, когда и при каких обстоятельствах вводится ЧП, а когда ЧС социального характера. Сейчас в законах этого нет. Поэтому в “час икс” возникла неразбериха. Между тем для каждого случая свои особые условия. К примеру, массовые забастовки – это ЧС социального характера, а массовые беспорядки с оружием в руках – это ЧП. И в первом и во втором случаях есть свои особенности и свой правовой режим», - пояснила Бижанова.

Она отметила, что сейчас по закону при ЧС социального характера нельзя использовать войска. Теперь же, на основании указа президента, по предложению оперативного штаба это станет возможным. Вместе с тем комендант местности сможет самостоятельно обращаться к президенту с просьбой применить Вооруженные силы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения антитеррористических операций, усиления охраны государственной границы, обеспечения режима ЧП, а также когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность Казахстана, безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства. Акимы областей (столицы, города республиканского значения) как руководители оперштаба также сами могут вводить ЧС социального характера.

Законопроектом усилены и полномочия службы государственной охраны, которая впредь «без оглядки на оперштаб, госкомиссию или коменданта» наделена правом проводить охранные и оперативные мероприятия, привлекать силы и средства других госорганов. Также исключается проблема материально-технического обеспечения войск при переброске вне мест постоянной дислокации.

Третий блок поправок направлен на социальное обеспечение сотрудников и их семей в особо сложных случаях. В частности, поддержана инициатива по индексации зарплаты сотрудников правоохранительных органов раз в три года, начиная с 2025 года. В случае гибели, семье погибшего сотрудника будут выплачиваться ежемесячные выплаты, исходя из денежного содержания погибшего сотрудника. Аналогичные выплаты будут получать сотрудники, которые из-за увечья не смогут продолжить службу в органах. А дети погибших и ставших инвалидами сотрудников будут получать образовательные гранты в любом вузе страны.