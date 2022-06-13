12 млрд тенге необходимо для создания акиматов в новых областях – Куантыров

Для создания акиматов в Абайской, Жетысуской и Улытауской областях потребуется предварительно 12 млрд тенге, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«Недавно были назначены акимы областей. В ближайшее время на сессии маслихатов будут вынесены вопросы утверждения схемы управления областей. После утверждения схем управления в регионах будут формироваться областные управления и проводиться соответствующие кадровые назначения», - сказал Куантыров.

Он отметил, что правительством уже принято соответствующее постановление, которым установлены лимиты штатной численности акиматов на территории реорганизованных и образованных областей с выделением дополнительных единиц. А после создания государственных органов вновь образованных областей в регионах начнется работа по разделению бюджета и коммунальной собственности между областями.

«Нами с выездом на места изучены и проанализированы готовность областных центров на наличие объектов инфраструктуры, недвижимости, потребности по приобретению, аренде и проведению ремонта административных зданий и так далее. В целом новые областные центры располагают административными зданиями, необходимыми для функционирования госорганов и работников. На сегодня местными исполнительными органами определены предварительные объемы бюджетных средств, необходимые для приобретения, ремонта, аренды административных зданий в областных центрах. Предварительная общая потребность составляет около 12 млрд тенге», - сообщил глава Миннацэкономики.

Он уточнил, что эта сумма необходима только на первый этап – для переезда и для организации работы акиматов и областных управлений. Сам вопрос о выделении бюджетных средств рассмотрят в порядке, который определен бюджетным законодательством Казахстана.

В целом, по прогнозам министра, в связи с созданием новых областей, по итогам 2022 года ожидается увеличение объема валового регионального продукта (ВРП) по Абайской области до 2 трлн тенге, Жетысуской области – до 1,1 трлн тенге, а в Улытауской области ВРП составит 1,3 трлн тенге. ВРП на душу населения в 2022 году по Абайской области прогнозируется на уровне 3,1 млн тенге, по Жетысуской области – 1,6 млн тенге, а Улытауской области данный показатель прогнозируется на уровне 2021 года и составит 5,5 млн тенге, что почти на 30% больше, чем ВВП на душу населения за 2021 год.

«По предварительным прогнозным расчетам, вновь созданная Алматинская область, пусть и с минимальными объемами изъятий, в перспективе может стать донором республиканского бюджета. Также по вновь образованным регионам ожидается увеличение объема промышленного производства, в том числе по Абайской области до 1 трлн тенге, Жетысуской области – 275 млрд тенге, Улытауской – 855 млрд тенге», - добавил Куантыров.