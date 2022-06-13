Еще один участник январских событий в Шымкенте получил условный срок

9 июня Аль-Фарабийский районный суд города Шымкент приговорил к трем годам лишения свободы условно обвиняемого в участии в массовых беспорядках во время январских событий, сообщает пресс-служба городского суда в понедельник.

«В январе 2022 года подсудимый принял участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожением имущества, также призывал других граждан к участию в массовых беспорядках. Вина в совершении преступления доказана показаниями подсудимого, а также совокупностью доказательств, собранных органом досудебного расследования», - сообщили в суде.

Подсудимый был осужден по ч. 2 и 3 ст. 272 Уголовного кодекса, с применением стать 63 УК ему окончательно назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

В конце мая в Шымкенте за участие в массовых беспорядках в городе были осуждены десять человек. Шестеро были приговорены к условным срокам на 3 года каждый, остальным назначено лишение свободы на тот же срок.

Условные сроки также получили в начале июня восемь обвиняемых в массовых беспорядках в Таразе – по 4 года каждый, а 24 мая суд Алматы приговорил четверых подсудимых, участвовавших в январских событиях, к шести годам лишения свободы по статье «Грабеж».