15 сотрудников специальных и правоохранительных органов подозреваются в пытках задержанных после январских событий – Генпрокуратура

В генеральной прокуратуре сообщили о том, что 25 человек, задержанных после январских событий, пытали раскаленным утюгом. Всего по делу о пытках признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, 9 из которых содержатся под стражей.

«В настоящее время 8 наиболее резонансных случаев (дел о пытках – В.) расследуют специальные прокуроры. По этим делам признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, из них 9 содержатся под стражей. В частности, по делу о пытках с использованием раскаленного парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 лиц. Все заявители описали схожий способ применения пыток», - сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.

По его словам, в результате оперативно-следственных действий специальными прокурорами установлена причастность пяти сотрудников полиции, трое из них признали вину. Также завершились следственные действия в отношении двух сотрудников департамента комитета национальной безопасности Алматинской области, которые подозреваются в нанесении побоев задержанному лицу, которые повлекли смерть.

«Уголовные дела по пыткам характеризуются особой спецификой расследования. Большинство потерпевших не могут опознать причастных лиц, потому что последние были в масках либо без обмундирования. По делам отсутствуют видеоматериалы, поскольку оборудование было повреждено в результате атак на здания полиции. Несмотря на это, обеспечивается проведение всего комплекса следственных и процессуальных действий по сбору доказательств», - отметил представитель Генпрокуратуры.

Он заверил, что по всем делам следователи используют методики расследования пыток в соответствии с международными стандартами по защите прав человека. В обязательном порядке проводится психолого-психиатрическая экспертиза, изучается психоэмоциональное состояние потерпевших.