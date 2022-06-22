КНБ сообщил о задержании экс-директора Пограничной службы Дархана Дильманова

Вместе с ним были задержаны начальник отдела погранконтроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области и другие лица
Сотрудники КНБ задержали бывшего директора Пограничной службы Дархана Дильманова. Вместе с ним были задержаны начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области Н. Арысбаев и другие лица, сообщает пресс-служба ведомства.
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