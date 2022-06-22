КНБ сообщил о задержании экс-директора Пограничной службы Дархана Дильманова

Сотрудники КНБ задержали бывшего директора Пограничной службы Дархана Дильманова. Вместе с ним были задержаны начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области Н. Арысбаев и другие лица, сообщает пресс-служба ведомства.

«22 июня текущего года в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дархан Дильманов, начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», − говорится в сообщении КНБ.

Дильманов был освобожден от должности главы Погранслужбы в начале апреля 2022 года. Этот пост он занимал с 2015 года.