Вместе с ним были задержаны начальник отдела погранконтроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области и другие лица
КНБ сообщил о задержании экс-директора Пограничной службы Дархана Дильманова
АРХИВНОЕ ФОТО ПОГРАНСЛУЖБЫ

Сотрудники КНБ задержали бывшего директора Пограничной службы Дархана Дильманова. Вместе с ним были задержаны начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области Н. Арысбаев и другие лица, сообщает пресс-служба ведомства.

«22 июня текущего года в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дархан Дильманов, начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», − говорится в сообщении КНБ.

Дильманов был освобожден от должности главы Погранслужбы в начале апреля 2022 года. Этот пост он занимал с 2015 года.

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