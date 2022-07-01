На одной из улиц будет перекрыто движение транспорта
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В Таразе пройдут антитеррористические учения
Фото радио Азаттык

В Таразе в пятницу с 10 до 13 часов пройдут антитеррористические учения, максимально приближенные к боевым, сообщило госагентство «Казинформ» со ссылкой на Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«Учения состоятся в городе Таразе по улице Ниеткалиева, в районе Завода минеральных удобрений АО «Казфосфат». Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов по выполнению задач экстренного реагирования и пресечению условного акта терроризма», - указывается в сообщении.

К учениям привлечено «предельное количество задействованных в оперативном штабе лиц и специальной техники».

«Предусмотрены меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта по улице Ниеткалиева», - сообщили в штабе по борьбе с терроризмом.

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