Краснодарский суд отменил приостановку работы Каспийского трубопроводного консорциума

Консорциуму назначен штраф
Краснодарский краевой суд отменил постановление Приморского районного суда Новороссийска о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу консорциума.
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