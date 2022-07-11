Консорциуму назначен штраф
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Краснодарский суд отменил приостановку работы Каспийского трубопроводного консорциума
фото с сайта inform.kz

Краснодарский краевой суд отменил постановление Приморского районного суда Новороссийска о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу консорциума.

«Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Приморского районного суда Новороссийска, которым АО “Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р” назначено административное наказание по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток. Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив АО “Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р” наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей», - говорится в сообщении в понедельник.

Постановление Краснодарского суда вступило в законную силу.

Напомним, постановлением Приморского районного суда города Новороссийск от 5 июля деятельность АО «КТК-Р» была приостановлена на 30 суток. Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, «КТК-Р» обратилось в суд с ходатайством о приостановлении исполнения постановления судьи.

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