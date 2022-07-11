Суд также признал незаконным постановление акимата о переводе этих участков из водного фонда в земли населенного пункта
Суд обязал акимат столицы установить водоохранные полосы вокруг нескольких участков группы озер Малый Талдыколь
фото инициативной группы SOS.Taldykol

Специализированный межрайонный административный суд столицы частично удовлетворил иск Коалиции корпоративных юристов Aqiqat к акимату столицы. Он решил отменить постановление о переводе земель группы озер из водного фонда в земли населенного пункта, однако это коснулось только участков №6, 7 и 9. На остальных продолжится строительство. Суд также обязал акимат установить водоохранные зоны и полосы вокруг этих участков. При этом суд отказал в требовании привлечь к административной ответственности сотрудников акимата, допустивших нарушения при переводе земель.

«Административный иск общественного объединения «Коалиция корпоративных юристов Aqiqat» к акимату города Нур-Султан о понуждении привлечь к административной ответственности должностных лиц акимата Нур-Султана возвратить. (...) Административный иск о признании незаконным бездействия акимата города Нур-Султан по установлению водоохранных зон и полос, понуждению установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь, о признании незаконными постановлений от 14 августа 2020 года и 29 января 2021 года, о признании незаконным постановления от 23 декабря 2020 года удовлетворить частично. Признать незаконным бездействие акимата города Нур-Султана, выразившееся в не установлении водоохранных зон и полос на группе озер Малый Талдыколь, обязать акимат города Нур-Султан установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь на участках № 6, 7 и 9 в трехмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу. Постановление акимата города Нур-Султан от 23 декабря 2020 года о переводе земель водного фонда в категорию земель населенного подлежит отмене с момента вступления решения суда в законную силу», – зачитала решение судья Дуйсенова.

«То, что группа озер Малый Талдыколь является водным объектом, было достоверно установлено в судебном заседании, в первую очередь – пояснениями сторон, уполномоченных органов и заключениями специалистов. Поскольку суд пришел к выводу, что группа озер Малый Талдыколь является водным объектом, естественно, на данном водном объекте должны были быть установлены водоохранные зоны и полосы. (...) Поэтому в этой части требования истца суд считает обоснованными, усматривает незаконность в бездействии акимата в части установления водоохранных зон и полос», – пояснила судья Дуйсенова.

Тем не менее, по ее словам, суд учел, что участки группы озер уже были предоставлены юридическим и физическим лицам, и в этой части принцип охраны права на доверие не может быть нарушен. Кроме того, суд учел, что на части территории уже ведется строительство.

«Согласно заключению специалистов, условно озеро было поделено на 9 участков: 1 и 2 – это Большой Талдыколь, остальные участки – это Малый Талдыколь. Участки за номерами 3, 4, 5 и 8 на сегодняшний день засыпаны. Две компании уже забивают сваи, одна компания уже начала осуществлять строительство. (...) Специалисты пришли к выводу, что целесообразно сохранить участки №6, 7 и 9. Суд с учетом заключения специалистов возлагает на акимат обязанность принять меры по установлению водоохранных зон и полос на данных участках», – также пояснила судья Дуйсенова.

Суд также установил, что акимат нарушил процедуру перевода земель из водного фонда в земли населенного пункта, так как ведомство не получило надлежащие экспертизы и использовало на заседании земельной комиссии заключение специалистов, не предназначавшееся для этой цели.

«Процедуру эту акимат как местный исполнительный орган обязан был соблюсти. Поэтому в этой части постановление (о переводе земель – В.) суд признал незаконным, но, опять-таки с учетом того, что на сегодняшний день часть участков озер застроена и засыпана, [только] в той части, которая касается участков №6, 7 и 9», – пояснила судья.

Суд отказал в требовании отменить постановление акимата о передаче участков земель группы озер АО СЭЗ «Астана-Технополис», также руководствуясь при этом принципом охраны права на доверие землепользователя и последующего землепользователя ТОО «Sat NS».

«Конечно, если в рамках исполнения решения суда будет установлено, что часть этих участков попадает под водоохранные зоны и полосы, которые, я надеюсь, акимат все-таки соизволит установить, в этой части будет идти речь об особых условиях освоения этих участков с согласованием уполномоченного на то органа», – уточнила судья.

Суд также вынес частные определения в адрес комитета по водным ресурсам и Есильской бассейновой инспекции «за ту позицию, которая высказывалась при переводе земель, и за ту позицию, которая высказывалась в судебном заседании».

В конце 2021 года Коалиция корпоративных юристов Aqiqat подала иск к акимату столицы из-за засыпки группы озер. В своем иске юристы просили признать незаконными действия акимата, который не установил вокруг озер водоохранные зоны; понудить акимат установить эти зоны, а также отменить постановление о переводе территории группы озер из водного фонда в земли населенного пункта и привлечь к ответственности лиц, принявших это решение.

В июле 2020 года жители столицы обратили внимание на то, что группа озер Малый Талдыколь в Есильском районе столицы активно засыпается грунтом. В период карантина на градостроительном совете утвердили план, согласно которому озера ждет осушение. С тех пор активные жители создали рабочую группу, собрали и передали в канцелярию президента 12 тысяч подписей в защиту озер и множество раз повторили, что засыпка озер противоречит международным экологическим конвенциям, принятым Республикой Казахстан. Местное арт-сообщество провело несколько акций против осушения озер – участники некоторых из них были задержаны и оштрафованы.

В январе начались судебные разбирательства. В марте столичный суд запретил любые виды строительных работ по всему периметру группы озер Малый Талдыколь. Тем не менее активисты сообщали, что засыпка продолжалась несмотря на запрет, а полиция, приезжавшая по их вызову, не предпринимала никаких мер. В апреле апелляционная коллегия отменила запрет на строительство на территории озер. Сейчас столичный акимат заявляет, что на территории Малого и Большого Талдыколя будет природный парк.

Активисты группы SOS.Taldykol обратили внимание, что этот природный парк будет располагаться только на 89 га из 5700 га акватории Большого Талдыколя и 27,5 га из около 600 га акватории Малого Талдыколя. Они также заявили, что проект не согласовывался с общественностью и экспертным сообществом, и обозначили риски при его реализации. Так, по озвученному ими заключению минэкологии, построенные на этой территории здания будут подвергаться подтоплению из-за подземных вод, при этом возможно также подтопление других объектов городской застройки. Кроме того, дноуглубительные работы, которые акимат планирует провести на участке Малого Талдыколя, могут привести к тому, что в озеро вольются грунтовые воды с повышенной минерализацией, что существенно сократит существующее сейчас биоразнообразие.

В июне акимат столицы сообщил, что проект экопарка на Большом Талдыколе уже прошел госэкспертизу, а на Малом Талдыколе проектируется «рекреационная зона».

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