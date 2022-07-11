Суд обязал акимат столицы установить водоохранные полосы вокруг нескольких участков группы озер Малый Талдыколь

Специализированный межрайонный административный суд столицы частично удовлетворил иск Коалиции корпоративных юристов Aqiqat к акимату столицы. Он решил отменить постановление о переводе земель группы озер из водного фонда в земли населенного пункта, однако это коснулось только участков №6, 7 и 9. На остальных продолжится строительство. Суд также обязал акимат установить водоохранные зоны и полосы вокруг этих участков. При этом суд отказал в требовании привлечь к административной ответственности сотрудников акимата, допустивших нарушения при переводе земель.

«Административный иск общественного объединения «Коалиция корпоративных юристов Aqiqat» к акимату города Нур-Султан о понуждении привлечь к административной ответственности должностных лиц акимата Нур-Султана возвратить. (...) Административный иск о признании незаконным бездействия акимата города Нур-Султан по установлению водоохранных зон и полос, понуждению установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь, о признании незаконными постановлений от 14 августа 2020 года и 29 января 2021 года, о признании незаконным постановления от 23 декабря 2020 года удовлетворить частично. Признать незаконным бездействие акимата города Нур-Султана, выразившееся в не установлении водоохранных зон и полос на группе озер Малый Талдыколь, обязать акимат города Нур-Султан установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь на участках № 6, 7 и 9 в трехмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу. Постановление акимата города Нур-Султан от 23 декабря 2020 года о переводе земель водного фонда в категорию земель населенного подлежит отмене с момента вступления решения суда в законную силу», – зачитала решение судья Дуйсенова.

«То, что группа озер Малый Талдыколь является водным объектом, было достоверно установлено в судебном заседании, в первую очередь – пояснениями сторон, уполномоченных органов и заключениями специалистов. Поскольку суд пришел к выводу, что группа озер Малый Талдыколь является водным объектом, естественно, на данном водном объекте должны были быть установлены водоохранные зоны и полосы. (...) Поэтому в этой части требования истца суд считает обоснованными, усматривает незаконность в бездействии акимата в части установления водоохранных зон и полос», – пояснила судья Дуйсенова.

Тем не менее, по ее словам, суд учел, что участки группы озер уже были предоставлены юридическим и физическим лицам, и в этой части принцип охраны права на доверие не может быть нарушен. Кроме того, суд учел, что на части территории уже ведется строительство.

«Согласно заключению специалистов, условно озеро было поделено на 9 участков: 1 и 2 – это Большой Талдыколь, остальные участки – это Малый Талдыколь. Участки за номерами 3, 4, 5 и 8 на сегодняшний день засыпаны. Две компании уже забивают сваи, одна компания уже начала осуществлять строительство. (...) Специалисты пришли к выводу, что целесообразно сохранить участки №6, 7 и 9. Суд с учетом заключения специалистов возлагает на акимат обязанность принять меры по установлению водоохранных зон и полос на данных участках», – также пояснила судья Дуйсенова.

Суд также установил, что акимат нарушил процедуру перевода земель из водного фонда в земли населенного пункта, так как ведомство не получило надлежащие экспертизы и использовало на заседании земельной комиссии заключение специалистов, не предназначавшееся для этой цели.

«Процедуру эту акимат как местный исполнительный орган обязан был соблюсти. Поэтому в этой части постановление (о переводе земель – В.) суд признал незаконным, но, опять-таки с учетом того, что на сегодняшний день часть участков озер застроена и засыпана, [только] в той части, которая касается участков №6, 7 и 9», – пояснила судья.

Суд отказал в требовании отменить постановление акимата о передаче участков земель группы озер АО СЭЗ «Астана-Технополис», также руководствуясь при этом принципом охраны права на доверие землепользователя и последующего землепользователя ТОО «Sat NS».

«Конечно, если в рамках исполнения решения суда будет установлено, что часть этих участков попадает под водоохранные зоны и полосы, которые, я надеюсь, акимат все-таки соизволит установить, в этой части будет идти речь об особых условиях освоения этих участков с согласованием уполномоченного на то органа», – уточнила судья.

Суд также вынес частные определения в адрес комитета по водным ресурсам и Есильской бассейновой инспекции «за ту позицию, которая высказывалась при переводе земель, и за ту позицию, которая высказывалась в судебном заседании».

В конце 2021 года Коалиция корпоративных юристов Aqiqat подала иск к акимату столицы из-за засыпки группы озер. В своем иске юристы просили признать незаконными действия акимата, который не установил вокруг озер водоохранные зоны; понудить акимат установить эти зоны, а также отменить постановление о переводе территории группы озер из водного фонда в земли населенного пункта и привлечь к ответственности лиц, принявших это решение.

В июле 2020 года жители столицы обратили внимание на то, что группа озер Малый Талдыколь в Есильском районе столицы активно засыпается грунтом. В период карантина на градостроительном совете утвердили план, согласно которому озера ждет осушение. С тех пор активные жители создали рабочую группу, собрали и передали в канцелярию президента 12 тысяч подписей в защиту озер и множество раз повторили, что засыпка озер противоречит международным экологическим конвенциям, принятым Республикой Казахстан. Местное арт-сообщество провело несколько акций против осушения озер – участники некоторых из них были задержаны и оштрафованы.

В январе начались судебные разбирательства. В марте столичный суд запретил любые виды строительных работ по всему периметру группы озер Малый Талдыколь. Тем не менее активисты сообщали, что засыпка продолжалась несмотря на запрет, а полиция, приезжавшая по их вызову, не предпринимала никаких мер. В апреле апелляционная коллегия отменила запрет на строительство на территории озер. Сейчас столичный акимат заявляет, что на территории Малого и Большого Талдыколя будет природный парк.

Активисты группы SOS.Taldykol обратили внимание, что этот природный парк будет располагаться только на 89 га из 5700 га акватории Большого Талдыколя и 27,5 га из около 600 га акватории Малого Талдыколя. Они также заявили, что проект не согласовывался с общественностью и экспертным сообществом, и обозначили риски при его реализации. Так, по озвученному ими заключению минэкологии, построенные на этой территории здания будут подвергаться подтоплению из-за подземных вод, при этом возможно также подтопление других объектов городской застройки. Кроме того, дноуглубительные работы, которые акимат планирует провести на участке Малого Талдыколя, могут привести к тому, что в озеро вольются грунтовые воды с повышенной минерализацией, что существенно сократит существующее сейчас биоразнообразие.

В июне акимат столицы сообщил, что проект экопарка на Большом Талдыколе уже прошел госэкспертизу, а на Малом Талдыколе проектируется «рекреационная зона».

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