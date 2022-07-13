Россия согласилась объявить перемирие c Украиной на время транспортировки зерна из Одесского порта − Reuters

Военные делегации России, Украины и Турции встретились в Стамбуле с представителями ООН для переговоров о возобновлении экспорта украинского зерна из крупного черноморского порта Одесса на фоне обострения мирового продовольственного кризиса. Россия согласилась объявить перемирие на время транспортировки грузов, сообщает Reuters.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны России сообщило, что Москва представила пакет предложений по «скорейшему практическому решению вопроса» транспортировки грузов во время встречи.

Несмотря на это участники и свидетели переговоров не сразу поняли, был ли достигнут какой-либо прогресс между участниками. «Мы действительно много работаем, но впереди еще много работы», − прокомментировал во вторник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Петр Ильичев, начальник отдела международных организаций Министерства иностранных дел России, которого цитирует агентство «Интерфакс», заявил, что Россия готова содействовать навигации иностранных коммерческих судов для экспорта украинского зерна. Он добавил, что Россия хочет контролировать и инспектировать суда, чтобы исключить «контрабанду оружия».

Участвующие в переговорах дипломаты говорят, что обсуждаемый тремя сторонами план перевозки грузов предполагает движение коммерческих украинских судов через воды заминированных портов. Турция, при поддержке ООН, намерена досматривать корабли, чтобы развеять опасения России относительно контрабанды оружия.

Украина и Россия − основные поставщики пшеницы на планете. Россия также является крупным экспортером удобрений, а Украина − одним из ведущих производителей кукурузы и подсолнечного масла. Военные действия России и морская блокада Украины остановили экспорт этих товаров, в результате чего десятки судов застряли на мели, а более 20 миллионов тонн зерна застряли в силосах Одессы. Собираемый сегодня урожай находится под угрозой, поскольку из-за прекращения экспорта Украина испытывает нехватку мест для хранения.