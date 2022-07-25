ЕБРР инвестирует в облигации «Казахстан Темiр Жолы» 50 млрд тенге

Европейский банк реконструкции и развития инвестирует 50 млрд тенге в облигации АО «Казахстан Темiр Жолы». Как сообщили в понедельник в пресс-службе ЕБРР, средства будут использованы для повышения финансовой и операционной устойчивости КТЖ, а также для модернизации альтернативного грузового маршрута между Европой и Азией.

«Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повышает финансовую и операционную устойчивость АО «НК «Казахстан Темiр Жолы», инвестируя до 50 млрд тенге в выпуск облигаций, которые будут зарегистрированы на Казахстанской фондовой бирже», − говорится в сообщении.

В банке считают, что данные инвестиции помогут казахстанскому государственному железнодорожному оператору реструктурировать свой баланс и реализовать ряд антикризисных мер, включая реорганизацию своих транзитных грузовых операций, для преодоления последствий пандемии и продолжающихся геополитических потрясений.

«Это первая инвестиция ЕБРР в облигации в национальной валюте в Казахстане и первый выпуск местной компанией облигаций с привязанным к безрисковой ставке TONIA купоном. Безрисковая ставка TONIA, рассчитываемая с использованием составного индекса TONIA (TCI), была разработана совместно Национальным банком Казахстана, ЕБРР и ведущими финансовыми институтами страны, и используется в качестве эталонной ставки для кредитных инструментов», − отметили в ЕБРР.

Как пояснили в банке, КТЖ, которая владеет и управляет железнодорожной сетью, протяженностью 16 тыс. км и имеет более чем 1 720 локомотивов и 46 200 грузовых вагонов, будет использовать новый капитал для модернизации ключевой инфраструктуры вдоль Срединного коридора − Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он идет в обход России и представляет собой альтернативу для транзитных железнодорожно-контейнерных перевозок между Европой и Азией.

До недавнего времени, до 95% грузовых перевозок между Китаем и Европейским союзом осуществлялись через Северный коридор, который проходит через Казахстан, Россию и Беларусь. Поскольку международные перевозчики все чаще ищут альтернативы пересечению территории России, спрос на перевозки по Срединному коридору, который связывает Казахстан с Азербайджаном, Грузией и Турцией через Каспийское море, значительно вырос. Поэтому его развитие имеет первостепенное значение для устойчивости региональной торговли.

«Инвестируя в выпуск облигаций НК «Казахстан Темир Жолы», ЕБРР повышает устойчивость крупной отечественной компании. Это также способствует улучшению региональных и международных связей и безопасности торговли, поскольку Срединный коридор предлагает одну из немногих реальных альтернатив для грузовых железнодорожных перевозок по маршруту Китай-Европа», − цитируют в пресс-службе главу ЕБРР в Казахстане Хусейна Озхана.