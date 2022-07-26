Минсельхоз ожидает снижения цен на сахар осенью

Планируется, что Россия снимет ограничения на экспорт
Тамара Вааль, Власть
В министерстве сельского хозяйства считают, что осенью цена на сахар в Казахстане снизится. Это связано с тем, что Российская Федерация снимет ограничения на экспорт, заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Ербол Карашукеев.
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