Планируется, что Россия снимет ограничения на экспорт
Минсельхоз ожидает снижения цен на сахар осенью
Фото Назерке Курмангазиновой

Тамара Вааль, Власть

В министерстве сельского хозяйства считают, что осенью цена на сахар в Казахстане снизится. Это связано с тем, что Российская Федерация снимет ограничения на экспорт, заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Ербол Карашукеев.

«Сахар на рынке есть в достаточном количестве, но на него формируется цена, исходя из рыночной стоимости. Сейчас по прогнозам Российская Федерация с сентября, скорее всего, откроет свой экспорт, разрешит экспортировать сахар, у них и урожай в этом году прогнозируется на достаточно хорошем уровне. Поэтому я думаю, что в июле-августе у нас цены еще будут высокими, потом прогнозируем постепенное снижение и нормализация на рынке сахара», - заявил Карашукеев.

Он также отметил, что в соответствии с национальным проектом развития агропромышленного комплекса, перед правительством стоит задача обеспечить Казахстан сахаром собственного производства до 80%. «До 2025 года мы снизим нашу зависимость от импортного сахара практически в два раза», - подчеркнул глава Минсельхоза.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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