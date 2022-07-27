Иностранной вакцины от коронавируса на платной основе для казахстанцев не будет – Есмагамбетова

Казахстанцам не стоит ждать, что в стране появятся иностранные вакцины от коронавирусной инфекции на платной основе. Как заявила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, против этого выступают сами поставщики.

«Мы, как Минздрав, сами заинтересованы в том, чтобы у нашего населения был доступ к большому количеству вакцин, чтобы у населения был выбор. Но вы должны понимать, что это от нас абсолютно не зависит», − заявила Есмагамбетова.

Она заверила, что сама лично неделю назад проводила переговоры с представителями компаний Pfizer и Moderna, однако поставщики выступают против предоставления вакцин на платной основе.

«По любым другим вакцинам, по тому же самому гриппу, есть выбор. Но, к сожалению, это зависит не от нас, и у поставщиков сегодня нет этого решения. Поставщики сегодня категорически против предоставления вакцины на платный рынок. Мы даже предлагали у нас в Казахстане дистрибьютора, который мог бы этим заняться. Но, к сожалению, у поставщиков четко установленное правило: пока в мире есть пандемия коронавирусной инфекции, поставка вакцин против COVID-19 будет только идти на основании договора с государством и только для государства», − подчеркнула вице-министр.