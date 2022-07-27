Иностранной вакцины от коронавируса на платной основе для казахстанцев не будет – Есмагамбетова

Против этого, по словам вице-министра здравоохранения, выступают производители препаратов
Казахстанцам не стоит ждать, что в стране появятся иностранные вакцины от коронавирусной инфекции на платной основе. Как заявила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, против этого выступают сами поставщики.
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