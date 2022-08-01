​Оргкомитет Namys считает невозможным создать независимую партию при нынешнем законодательстве

Организационный комитет создающейся независимой партии Namys заявил о невозможности ее зарегистрировать при существующем законе о политических партиях. Ее представители считают невыполнимым условие присутствия 1000 человек, указанных в составе инициативной группы в регистрационных документах, на учредительном съезде из-за человеческого фактора и логистических ограничений.

Председатель Namys Санжар Бокаев напомнил, что 26 апреля оргкомитет получил от министерства юстиции подтверждение, что их регистрационные документы приняты, и что они уполномочены провести учредительный съезд. Мероприятие прошло 18 июня, в нем приняло участие 429 делегатов.

«Перед проведением съезда мы сделали запрос в Минюст о статье 6 закона о политпартиях, согласно которой съезд должны созывать не менее 1000 человек. Созывать – это звать и приглашать. Это не значит, что именно эти 1000 человек должны принимать участие в съезде. Нам разъяснили, что созывать – значит участвовать, и что участвовать должны именно те 1000 человек, составляющие инициативную группу», − рассказал Бокаев.

Политик подчеркнул, что Namys пока не получила от регулятора отказ в регистрации, но ожидает его. При этом для партии, по его словам, не составит трудностей собрать в течение четырех месяцев после съезда все связанные с ним документы и подписи 20 тыс. сторонников.

«Мы не уверены, что нам дадут регистрироваться, потому что у нас нет никаких договоренностей с властями, мы – независимая политическая сила», − подчеркнул Бокаев.

По его словам, проанализировав законодательства около 50 стран, инициаторы Namys не нашли похожих требований как о 1000 человек в составе инициативной группы, так и о том, чтобы именно они присутствовали на съезде.

Владимир Ким, еще один представитель оргкомитета, уточнил, что подобных норм нет даже в законодательстве России. Там правила предполагают присутствие на учредительном съезде как минимум двух человек от каждого субъекта федерации, что в сумме составляет 170 человек. Эти нормы, заметил Ким, привели к тому, что за 15 лет действия нынешнего закона о политпартиях в Казахстане не появилось ни одной новой независимой политической силы. Тогда как в Украине, стране с менее жестким регулированием процесса регистрации, до начала войны ежегодно появлялось по 11 партий, а всего действовало 370.

Другой участник оргкомитета Namys Дмитрий Саврас обратил внимание на то, что эти требования невыполнимы из-за человеческого фактора и логистических ограничений: «За два месяца человек должен не заболеть, никуда не уехать, не умереть. Если один человек [из регистрационного списка инициативной группы] не приедет, съезд будет считаться несостоявшимся. Но мы все же попытались всех собрать, организовать транспорт до Алматы. Но привезти 1000 человек в три дня – это нереально, у нас нет такого количества транспорта. Мы покупали билеты на самолеты и поезда, сажали людей на автобусы и такси, кто-то ехал своим ходом, но все равно случился транспортный коллапс. С размещением проблем нет, в Алматы достаточно мест в гостиницах. Но с транспортом – большие проблемы».

По подсчетам Бокаева, чтобы пройти весь процесс регистрации, включая съезд со сбором людей из регионов, инициаторы той или ной партии должны потратить не менее 100 млн тенге.

«Но никакая независимая сила, рассчитывающая на собственные ресурсы, не сможет этого сделать. На это способна либо власть, либо олигархи», − отметил он.

Глава незарегистрированной партии отметил, что Amanat (ранее «Нур Отан» - В.) дважды было позволено проводить съезды онлайн, для всех остальных эта опция недоступна. Однако если бы такая возможность была, а процесс регистрации был бы облегчен, то расходы на него могли бы сократиться примерно до 5 млн тенге.

Бокаев убежден, что эти ограничения были спроектированы при прежней политической системе для закрепления лидирующих позиций Нурсултана Назарбаева и партии «Нур Отан». Они разрабатывались как фильтр против независимых политических сил.

Поэтому члены оргкомитета Namys призывают заменить требование статьи 6 закона о политических партиях, разрешив собирать на съезде не 1000 человек, представляющих инициативную группу, а по два представителя от каждой области и города республиканского значения. Вместе с тем они предлагают отказаться от статьи 10, обязывающей создавать представительство партии по всех регионах, а также ускорить решение сократить количество необходимых подписей от сторонников с 20 000 до 5 000.

Тем не менее, в случае отказа в регистрации, инициаторы Namys намерены повторно пройти процесс по прежним правилам, заново заполнив все документы и составив список инициативной группы. Они не исключают скорого объявления электорального периода и хотят быть к нему готовы.

«Мы не хотим вступать в конфронтацию с государством, поэтому будем действовать по закону. При этом мы хотим показать проблему и добиться решения. Наша ключевая цель – открыть дорогу для всех независимых политических сил», − резюмировал Бокаев.