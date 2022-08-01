​Пенсионеры села Азгир Атырауской области пожаловались на недоступную для них стоимость продуктов питания

Пенсионеры из села Азгир Курмангазинского района Атырауской области находятся на грани выживания, вся пенсия уходит на продукты, стоимость которых растет каждый день, сообщает издание «Ак Жайык».
Жители утверждают, что сейчас акимат перестал контролировать цены на товары :
«Пенсию получаем – оплачиваем долги в магазине, потом снова влезаем в долг и попадаем в «черный список». Цены на продукты взлетели до небес, и все продолжают дорожать, нет никакой стабильности. Раньше акимат контролировал цены на самые необходимые товары, а сейчас и этого не делается. На товарах, которые лежат на полках, стоимость не указана, какую цену скажет продавец, по той и покупаем. Стоимость товаров, ввозимых из российского посёлка Харабали (60 км) или из районного центра (300 км), одинакова.
Аким Азгирского сельского округа Жасулан Жаманкулов подчеркнул, что цены на продукты питания в действительности растут, но нуждающихся на учете в акимате нет:
«В целом в селе нет людей, которые оказались бы в очень сложной ситуации, положение малообеспеченных семей анализируется. Отдаленность и отсутствие дорог доставляет неприятности перевозчикам, которые обеспечивают жителей товарами. В селе регулярно работают пять магазинов».
По словам индивидуальной предпринимательницы Сабили Сабировой, большинство товаров из районного центра привозят сами перевозчики. В свою очередь скоропортящиеся продукты везут из России, из-за отдаленного расстояния от районного центра и плохих дорог. Однако возить их приходится в ограниченном количество, так как между странами граница.
Предприниматели не скрывают, что большая часть жителей села приобретает товары в долг, и находится в «чёрном списке». Некоторые не имеют возможности своевременно погасить свои долги:
«Некоторые жители задолжали нам по 100-150 тысяч тенге. Пенсионеры возвращают с пенсии, а те, у кого есть скот, продают его и так расплачиваются с долгами. Но не все так делают, потому вместо денег у нас только записи в тетрадке».