Потерпевшими признаны 23 человека
Уголовное дело по факту пыток утюгом задержанных в Талдыкоргане после январских событий передано в суд – Генпрокуратура
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Уголовное дело по факту пыток утюгом 23 человек в городе Талдыкорган, задержанных после январских событий, передано в суд, обвиняемыми проходят пятеро сотрудников полиции, сообщили во вторник в генеральной прокуратуре.

«Специальные прокуроры завершили следственные действия по делу о применении пыток с прижиганием утюгом в департаменте полиции Алматинской области. В результате доказано применение сотрудниками полиции с 7 по 17 января 2022 года пыток к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков в городе Талдыкорган», - сообщили в генеральной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что по статье 146 Уголовного кодекса проходят пятеро сотрудников полиции, в числе которых три сотрудника управления криминальной полиции, один инспектор управления административной полиции и один сотрудник СОБР.

«4 августа уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в надзорном органе.
Здесь также заверили, что расследование других фактов применения пыток близится к завершению.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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