Уголовное дело по факту пыток утюгом задержанных в Талдыкоргане после январских событий передано в суд – Генпрокуратура

Потерпевшими признаны 23 человека
Тамара Вааль, Власть
Уголовное дело по факту пыток утюгом 23 человек в городе Талдыкорган, задержанных после январских событий, передано в суд, обвиняемыми проходят пятеро сотрудников полиции, сообщили во вторник в генеральной прокуратуре.
Еще по теме:
- Выплаты пострадавшему в ходе январских событий бизнесу освобождены от уплаты налогов до конца года – КГД
- Журналистку Радио Азаттык не пустили на суд по январским событиям в Таразе
- 14,3 млрд тенге выплатило государство бизнесу, пострадавшему во время январских событий – Смаилов
- По пыткам в связи с январскими событиями расследуется 177 уголовных дел – Бектенов
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые