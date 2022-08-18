Турция и Израиль полностью восстанавливают дипломатические отношения

«Шаги, которые мы предпринимаем для нормализации отношений, включают взаимное переназначение послов. На пресс-конференции, которую мы провели с (премьер-министром Израиля Яиром – В.) Лапидом, мы сделали заявление о том, что начали работу по назначению послов», - сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, Анкара продолжит защищать права палестинцев.

По словам министра, процедура восстановления дипотношений начнется после того, как обе страны представят имена послов. Также Турция и Израиль намерены провести в сентябре заседание совместной экономической комиссии.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что стороны предпримут необходимые шаги для назначения новых послов в кратчайшие сроки. В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом он заявил, что поддерживает развитие сотрудничества и диалога между Турцией и Израилем на устойчивой основе и на принципах уважения взаимных интересов.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что Тель-Авив и Анкара решили полностью восстановить дипломатические отношения и вновь назначить послов и генеральных консулов. Он назвал это «важным шагом для региональной стабильности и очень значимым в экономическом плане для граждан Израиля».

В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли около 60 палестинцев. Через два года дипломатические отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились после захвата израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля «Мави Мармара». В этом году страны не раз предпринимали шаги для нормализации отношений. В марте президент Израиля Исаак Херцог посетил Турцию с официальным визитом. Страны подписали соглашение о возобновлении полетов национальных авиакомпаний между Турцией и Израилем.