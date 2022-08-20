Более 200 человек участвуют в санкционированном митинге «Астана − комфортный город для детей»

В столице на площади перед цирком проходит санкционированный митинг «Астана − комфортный город для детей». Его участники выступают против массовой застройки города жилыми комплексами, которая происходит в ущерб социальной инфраструктуре − школам, детским садам, поликлиникам, спортивным секциям. К полудню на акцию собралось порядка 200 человек.

Первой на митинге выступила депутат мажилиса Ирина Смирнова. «Город должен быть комфортным для детей, для людей. Но является ли он комфортным? Вместо школ строятся «человейники», детских садов не хватает. Нет скверов, нет никаких бесплатных спорткомплексов. Наши чиновники распоряжаются так <…>. Чиновники, которые срослись с капиталистами, строят эти «человейники», чтобы обогащаться за счет нас», − заявила она.

После нее слово взял Фарид Акбердиев, председатель общественного объединения «Менiң елiм дала». Он заявил, что столицу не дает сделать красивым и комфортным городом для проживания его руководство, которое веде «безграмотную политику»: «Строят вокруг многоэтажки. Где будут учиться дети? Поражают слова Кульгинова, что проблемы знает. А через некоторое время даёт разрешение на строительство 25 высоток на пустыре, а мы там просили дворец Школьников. Во всех положениях акимата главная задача − защита интересов горожан. И когда они приходят на митинг к нам в 59 школе, они защищают интересы олигархов».

Третьим выступил Ермухамет Ертысбаев, председатель Народной партии казахстана: «Токаев дал жёсткую установку власти прекратить хаотичную застройку в Астане. Но мы видим, что акимат дает разрешение неизвестной стройкомпании, которая убрала детский сад на 280 мест. Неужели мы будем молчать? Когда нас будут тысячи и миллионы, изменения произойдут за неделю. <…> В Конституции написано: народ является источником власти. Это право граждан – проводить мирные митинги. И мы будем проводить их каждую субботу».

Выступление Народной партии Казахстана продолжил Рахим Ошакбаев, заместитель председателя партии. По его подсчетам, в столице сейчас существует как минимум 13 районов проблемной точечной застройки. В микрорайоне, где уже построено 10 жилых комплексов и живет 11 000 человек, в том числе 4500 детей, по его словам, нет ни одной государственной школы и ни одного государственного сада. «На многочисленные нарушения закона и здравого смысла застройщиками просто закрываются глаза. Требования закона не исполняются и никто не несет ответственность. Министерство просвещения манипулирует цифрами, утверждает, что охват дошкольным образованием составляет 99%. Нехватку детских садов подтверждает огромная очередь. 68 тыс. детей находятся в очереди в детские сады. Чтобы обеспечить реальный стопроцентный охват дошкольным образованием, столице нужно еще более 500 детских садов на 150 мест».

Участники акции также касались проблемы группы озер Малый Талдыколь. По их словам, вместо организации на их месте экологического парка в нарушение всех норм происходит засыпка и застройка озер при полном отказе властей давать правовую оценку этим действиям.

Вместе с тем Куат Ергали, председатель президиума РОО «Артспорт Казахстан», затронул тему детского и юношеского спорта, который годом ранее государство решило развивать с помощью реформы «Артспорт». По его словам, целью реформы является является профилактика здорового образа жизни, сокращение суицидов, психических расстройств, уменьшение времяпровождения в гаджетах и всестороннее развитие детей. За 2021 год, говорит Ергали, реформа стала очень популярной, однако финансировавшие эту программу акиматы не ожидали такого наплыва детей на секции и кружки. Но в 2022 году они отказались выделять деньги на то, чтобы продолжить развитие реформы.

«Начались ограничения финансирования по всему Казахстану. Вместо того, чтобы начать изыскивать средства, акиматы, совместно с разработчиком реформы − министерством культуры и спорта, начали саботировать, дискредитировать и разрушать реформу. <…> Мы требуем отцифровать всех детей в Национальную образовательную базу данных и по этим данным навести порядок в расходовании бюджетных средств в сфере образования», − заявил он во время митинга.