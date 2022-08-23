МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за его высказываний

Заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев выразил протест послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому в связи с его высказываниями в интервью казахстанскому блогеру, сообщает во вторник официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

«В министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским. В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову», - сообщил Смадияров.

Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Как подчеркнули в МИДе, такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами.

Петр Врублевский в интервью говорил об убийстве русских. В Ассамблее народа Казахстана также осудили заявления посла, а Ассоциация русских в Казахстане призвала МИД объявить его персоной нон грата.