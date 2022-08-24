Полицейские будут проводить в школах Казахстана занятия по безопасности

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов и министр внутренних дел Марат Ахметжанов в преддверии нового учебного года провели совещание по вопросам безопасности школьников. Как сообщается в Telegram-канале Минпросвещения, решено, что полицейские будут проводить выездные занятия по безопасности школьников и усилят дежурство возле учебных заведений.

«С начала сентября более 5 тыс. сотрудников полиции придут в школы и будут проводить необходимые занятия в целях профилактики. Педагоги, завучи, директора школ будут активно участвовать в этой работе. Мы просим органы внутренних дел в начале учебного года усилить дежурство возле школ, установить, где это необходимо, специальные дорожные знаки и провести профилактические мероприятия. Надо завершить проверку всех школьных автобусов, а также систем безопасности. Думаю, что сообща мы завершим эту работу», - сказал Аймагамбетов.

Он также подчеркнул, что охранные агентства должны знать специфику работы школ и обеспечить постоянную работу обученных сотрудников, чтобы они не менялись часто.

«Эти вопросы мы предлагаем решить в рабочем порядке и включили отдельным параграфом в действующие требования к лицензированным охранным организациям, работающим с организациями образования», – сказал министр просвещения.

Говоря о техническом оснащении школ и его качестве, Аймагамбетов отметил, что местные исполнительные органы рапортуют о 100%-м охвате организаций образования видеокамерами, но при проверке обнаруживаются серьезные недостатки: не все камеры работают, часть городских школ не подключены к ЦОУ. Также он добавил, что важен не отчет о количестве камер, а то, сколько детей они охватывают.

В свою очередь глава МВД отметил, что весь личный состав ведомства проведет разъяснительную работу среди школьников: объяснит их права и обязанности, расскажет о профилактике правонарушений и о том, как действовать в экстренных чрезвычайных ситуациях.

При этом Ахметжанов подчеркнул, что акиматы на местах должны усилить работу по обеспечению порядка в школах совместно с центральными госорганами.