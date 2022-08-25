В долгосрочной перспективе альтернативные маршруты экспорта нефти могут заменить КТК − НК КМГ

Несмотря на постоянные проблемы на Каспийском трубопроводном консорциуме, у национальной компании «Казмунайгаз» нет проблем с экспортом нефти. Однако в КМГ изучают различные альтернативные маршруты экспорта нефти. Как заявил в четверг в ходе брифинга заместитель председателя правления компании по экономике и финансам Даурен Карабаев, в долгосрочной перспективе эти маршруты могут заменить КТК.

«Сейчас на КТК ведутся ремонтные работы на двух выносных причальных устройств. Причем третье устройство работает в штатном режиме. Каких-то вопросов, проблем у КМГ с отгрузкой нефти на текущий момент нет. Мощности по транспортировке соответствуют и удовлетворяют объемы нашей текущей добычи», − заверил Карабаев.

При этом, отметил он, КМГ изучает различные варианты по возможным альтернативным маршрутам экспорта нефти. Все они в настоящее время находятся в стадии проработки. В частности, один из таких маршрутов – через Азербайджан.

«Обсуждение с Азербайджанской стороной по возможной транспортировке казахстанской нефти ведутся на различных уровнях, в том числе на государственном уровне и на уровне Нацкомпаний. Детали еще требуют согласования. Мы более подробно сообщим по достижению договоренностей с Азербайджанской стороной. Азербайджан имеет два нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, которые могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти», − пояснил зампред правления.

Он также добавил, что в долгосрочном плане Казахстан «располагает достаточными альтернативными маршрутами», объемы которых сопоставимы с КТК.