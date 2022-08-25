Открыта регистрация на бесплатный курс по расследовательской журналистике

Программа курса разработана редакциями Factcheck.kz и интернет-журнала Власть и состоит из 6 тренингов, а также включает менторские консультации. Занятия будут проходить в гибридном формате – оффлайн в редакции Factcheck.kz для участников из Алматы и онлайн для участников из других регионов. Обучение будет проводиться на русском языке в вечернее время с сентября по октябрь 2022 года.

В процессе обучения участники должны провести и опубликовать собственное расследование. Наиболее успешные выпускники получат сертификат и будут приглашены на стажировку в редакции Factcheck.kz и интернет-журнала Власть с возможным трудоустройством.

Тренеры курса — авторитетные международные и казахстанские журналисты-расследователи и фактчекеры.

В проект на конкурсной основе приглашаются журналисты из Казахстана и Центральной Азии, желающие проводить собственные расследования. Количество мест ограничено.

Заявки принимаются до 9 сентября включительно.

По окончанию курса выпускники будут приглашены на закрытые мероприятия с участием профессиональных журналистов-расследователей для обмена опытом и коллабораций.

Цель проекта – содействие развитию сообщества журналистов-расследователей в Казахстане и Центральной Азии.

Проект «Поддержка сообщества журналистов-расследователей в Казахстане и Центральной Азии» реализует Международный центр журналистики MediaNet в партнерстве с интернет-журналом «Власть». Данный проект стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID) и проводится в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP, реализуемой Internews при финансовой поддержке USAID. МЦЖ MediaNet несет ответственность за его содержание, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США, или Internews.