Также Казахстан упростит процедуру привлечения инвестиций в разработку недр
Работа по прозрачному выделению земель бизнесу должна быть завершена до конца года – Токаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Правительство Казахстана до конца года должно выработать действенные подходы для оперативного и прозрачного выделения бизнесу земельных участков, заявил в четверг в ходе послания народу президент Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, нужно законодательно упростить процедуры для привлечения инвестиций в разработку недр.

«Самое главное, конечно, земля – базовый фактор производства. Без доступа к ней ведение бизнеса невозможно. До конца года нужно выработать действенные подходы для оперативного и прозрачного выделения предпринимателям земельных участков. До конца года надо завершить этот процесс», - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что в каждом регионе, крупном населенном пункте следует повести оценку наличия незанятых или неиспользуемых по назначению земель.

«Эта информация должна быть полностью доступна бизнесу», - предупредил глава государства.

Кроме того, требуется значительно упростить законодательство и процедуры для привлечения инвестиций в разработку недр.

«Нужно завершить создание единого банка данных геологической информации. Поручаю правительству повысить инвестиционную привлекательность индустриального сектора», - также поручил Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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