Работа по прозрачному выделению земель бизнесу должна быть завершена до конца года – Токаев

Также Казахстан упростит процедуру привлечения инвестиций в разработку недр
Тамара Вааль, Власть
Правительство Казахстана до конца года должно выработать действенные подходы для оперативного и прозрачного выделения бизнесу земельных участков, заявил в четверг в ходе послания народу президент Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, нужно законодательно упростить процедуры для привлечения инвестиций в разработку недр.
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