В мажилисе презентовали законопроект, направленный на снижение требований для регистрации партий

В пятницу в мажилисе презентовали поправки в законодательство, направленные на реализацию послания президента Касым-Жомарта Токаева от 16 марта. Поправки предусматривают сокращение полномочий главы государства, пересмотр порядка формирования палат парламента и ряд его функций, переход к смешанной избирательной системе, модернизацию выборного процесса и переименование должности «государственный секретарь» на «государственный советник».

«Законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства

от 16 марта 2022 года” содержит положения касательно сокращения полномочий президента в отношении местных исполнительных органов, Высшего судебного совета, пересмотра порядка формирования парламента и введения ограничений в период нахождения в должности президента, а также его близких родственников», - перечислила нормы первого законопроекта вице-министр юстиции Алма Муканова.

Кроме того, в связи с внесенными изменениями в Конституцию в части порядка формирования парламента и ряда его функций, в конституционное законодательство о парламенте и статусе его депутатов необходимо внести соответствующие поправки, в том числе, направленные на определение новых положений законотворческого процесса. А в связи с переходом к смешанной избирательной системе Минюст предлагает предусмотреть в выборном законодательстве положения, направленные на формирование смешанной избирательной системы, внедрение института императивного мандата, включая механизм отзыва депутата, агитацию в социальных сетях, урегулирование статуса наблюдателя, перевода территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу. Кроме того, законопроект содержит нормы в части поэтапного распространения института выборности акимов на районы и города областного значения, и поправки, связанные с переименованием Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату и с созданием Конституционного суда.

Вторым законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года» уже конкретизируются вышеперечисленные поправки. В частности, согласно внесенным поправкам в Конституцию, исключены полномочия президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также по снятию с должности акима района, города областного значения, района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа. Для укрепления субъектности и самостоятельности маслихатов документом вводится должность председателя маслихата. В рамках совершенствования избирательной системы местных исполнительных органов половина депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы будут избираться по одномандатным территориальным избирательным округам, а другая половина – по партийным спискам; депутаты маслихатов районов и городов будут избираться по одномандатным территориальным избирательным округам.

«Назначение акимов областей, городов республиканского значения, столицы будет осуществляться путем представления главой государства на альтернативной основе не менее двух кандидатур для рассмотрения маслихатов. Вместе с тем, в соответствии с Концепцией развития местного самоуправления до 2025 года в 2021 году, на местном уровне поэтапно вводится институт выборности акимов. В прошлом году проведены выборы акимов сел и поселков, с 2023 года в пилотном режиме будут проводиться выборы акимов районов и городов областного значения. В этой связи предлагается ввести нормы, связанные с выборами акимов районов (городов областного значения)», - добавила Муканова.

Кроме того, законопроектом упрощаются процедуры регистрации политических партий – снижение количественного порога для регистрации политических партий с 20 тыс. до 5 тыс.. членов; снижение требований о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек; сокращение требований по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с 1 тыс. до 700 человек; увеличение сроков проведения учредительного съезда по созданию политической партии, формирования филиалов вновь создаваемых политических партий с двух до трех месяцев.

Вместе с тем, согласно принятым поправкам в Конституцию, в случае внесения в парламент законопроектов, правительство вправе принимать под свою ответственность временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, разработанные для оперативного реагирования на кризисные ситуации. Эти документы действуют до вступления в силу принятых или не принятых парламентом законов. В этой связи в законе «О правовых актах» Минюст предлагает предусмотреть механизмы, а также ограничения, связанные с временными актами правительства.