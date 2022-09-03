Роза Отунбаева назначена спецпредставителем генсека ООН по Афганистану

Бывшая президент Кыргызстана Роза Отунбаева назначена главой Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и спецпредставителем генерального секретаря ООН по Афганистану, сообщается на сайте ООН.

Отунбаева сменила на этом посту Дебору Лионс, которая завершила свою миссию.

UNAMA с прошлого года временно размещена в Алматы, откуда координирует различные программы помощи Афганистану, продолжающие работать в стране, несмотря на переход власти к движению «Талибан».

Роза Отунбаева ранее уже работала в структурах ООН – в начале 2000-х она была спецпредставителем генсека организации по урегулированию конфликта в Грузии.

72-летняя Отунбаева в течение карьеры занимала различные посты в правительстве Кыргызстана, была главой МИД и вице-премьером, послом в США и Великобритании, работала депутатом парламента. В 2010 году, после революции, была руководителем временного правительства Кыргызстана, а затем – президентом переходного периода. В конце 2011 года передала полномочия избранному президентом Алмазбеку Атамбаеву.

После ухода из власти занимается общественной работой.