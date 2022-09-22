«Назарбаев фонд» подал в суд иски о клевете против OCCRP и OpenDemocracy

Учрежденный бывшим президентом Казахстана «Назарбаев фонд» подал иски о клевете в суды США и Великобритании против Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и издания OpenDemocracy. Поводом для исков стали расследования об активах сети фондов, созданных Нурсултаном Назарбаевым.

«Назарбаев фонд», управляющий Назарбаев университетом и Назарбаев интеллектуальными школами, требует опровержения фактов, изложенных в расследованиях, а также компенсации ущерба. В случае с OCCRP речь идет о компенсации в размере $75 тысяч, а также различные судебные издержки.

В расследовании, которое OCCRP делало совместно с Властью и кыргызским изданием Kloop, указывается, что четыре фонда, учрежденные бывшим президентом Казахстана, владеют активами на общую сумму, как минимум, $7,8 млрд. При этом основные активы сосредоточены как раз в «Назарбаев фонде»: через различные структуры в Казахстане, Великобритании, США, России, Люксембурге он владеет банками, страховыми компаниями, долями в телекоммуникационных операторах, интернет-магазином и т.д. В других фондах Назарбаева сосредоточены объекты недвижимости, отели, зоны отдыха, частный самолет и другие объекты.

«Назарбаев фонд» не подал исков против соавторов расследования в Казахстане и Кыргызстане.

Расследование OpenDemocracy было сосредоточено на роли британской компании в структуре фондов Назарбаева. Помимо издания, иск также подан против британского Бюро расследовательской журналистики.

«Это откровенная попытка заставить молчать независимую расследовательскую журналистку. Мы маленькая, созданная не для получения прибыли медиа-организация, которая была атакована богатой и влиятельной организацией за описание того, что, как мы уверены, является сферой общественного интереса», - заявил главный редактор OpenDemocracy Питер Гэйген.

При этом Гэйген отметил, что иск «Назарбаев фонда» уже стоил изданию десятки тысяч фунтов.

Основатель OCCRP Дрю Салливан в свою очередь выразил уверенность в победе в американском суде и готовность доказать абсолютную правдивость истории.

По информации издания The Guardian, еще один иск «Назарбаев фонд» подал против издания Telegraph. В редакции пока не прокомментировали это.

Деятельность «Назарбаев фонда» регулируется специальным законом, который защищает его не только от расследования деятельности, но и от публикации финансовой и прочей отчетности. При этом известно, что Назарбаев университет и Назарбаев интеллектуальные школы получают из бюджета Казахстана миллиарды тенге ежегодно.

В самом «Назарбаев фонде» и связанных с ним структурах неоднократно утверждали, что являются «классическим endowment» - структурой, созданной для поддержки работы университета, которая аккумулирует средства для его развития. При этом «Назарбаев фонд» отвергает, что бывший президент может влиять на решения фонда, а также использовать каким-либо образом его активы. Назарбаев является не только учредителем фонда, но и председателем высшего попечительского совета.