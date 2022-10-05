Токаев поручил правительству в приоритетном порядке разработать варианты обеспечения газом Павлодарской области

Сразу из Карагандинской области глава государства Касым-Жомарт Токаев отправился в Павлодарскую область с рабочей поездкой. Как сообщает пресс-служба президента он проводит встречу с общественностью региона. На этой встрече он поручил правительству в приоритетном порядке выработать пути обеспечения области газом.

«Развитие промышленности неизбежно оказывает большую нагрузку на экологию. На Павлодарскую область приходится треть выбросов в стране – это около 700 тысяч тонн ежегодно. Жителей региона, чей каждодневный труд лежит в основе индустриального роста всей страны, остро волнует состояние окружающей среды родного края. Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан. Поэтому крайне важно сохранить баланс между усилением промышленного потенциала и защитой экологии», - сказал Токаев.

Другим важным вопросом он назвал газификацию и поручил правительству «в приоритетном порядке выработать пути обеспечения региона газом»

«Это станет весомым шагом на пути к полноценной реализации зеленой повестки и реальному устойчивому развитию», - уверен Токаев.

Он также остановился на «застарелой проблеме» экологии – озере-накопителе Былкылдак, на дне которого сосредоточено огромное количество промышленной ртути. По словам президента, сейчас реализуется комплекс мероприятий по локализации загрязнения территории водоема. Однако он считает, что «необходимо еще раз оценить вероятность попадания ртути в грунтовые воды и совместно с экспертами определить наиболее эффективные пути решения этой проблемы».

Вместе с тем глава государства отметил необходимость разработки Комплексного плана мероприятий по улучшению экологической обстановки Павлодарской области на 2020-2024 годы при участии общественности и экологов.