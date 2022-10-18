Владельцев энергопроизводящих компаний обяжут вкладывать деньги в инвестпроекты в Казахстане

В рамках концепции развития электроэнергетической отрасли до 2025 года министерство энергетики Казахстана намерено усилить роль собственников энергопроизводящих организаций. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Болат Акчулаков, для них установят обязательное вложение собственных средств при реализации инвестиционных проектов.

Концепцию развития электроэнергетической отрасли Казахстана до 2035 года министерство энергетики планирует внести на рассмотрение правительства в октябре. В качестве первого этапа подготовлен пакет законодательных поправок. Как отметил Акчулаков, для снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году требуется трансформация подходов в тарифообразовании в рамках перехода к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции», что потребует увеличения объема ежегодных инвестиций в три раза.

«В рамках реализации данной программы министерство считает целесообразным обеспечить усиление роли собственников энергопроизводящих организаций. Будут установлены меры по вложению собственных средств при реализации инвестиционных проектов», - заявил министр.

Кроме того, при отборе проектов планируется установить целевые показатели и мероприятия, в том числе, по снижению износа основного оборудования, удельного расхода топлива, улучшению экологических показателей. Также, заверил глава Минэнерго, будет обеспечена прозрачность использования средств энергопроизводящих организаций, то есть собственников компаний обяжут проводить публичные слушания и открытые закупки. При этом будет установлен контроль со стороны уполномоченного органа за качеством в период проведения ремонтных работ.

«Для возможности реализации данных мер будут предусмотрены встречные меры поддержки со стороны государства. Для обеспечения стабильности работы энергопредприятий требуется прогнозируемая тарифная политика, предусматривающая индексацию на уровень инфляции. На сегодня в рамках рынка электрической мощности установлен лимит на объем средств, направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций. В настоящее время лимит равен 32 млрд тенге и требует увеличения на 100 млрд тенге», - также сообщил Акчулаков.

Вместе с тем для обеспечения притока инвестиций в Минэнерго считают необходимым увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности с текущих 590 тысяч тенге за 1 МВт в месяц до 885 тысяч.