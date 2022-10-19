Правительство будет поэтапно выделять деньги на завершение строительства LRT в Астане – Смаилов

Правительство Казахстана осенью выделило 20 млрд тенге на продолжение строительства LRT в Астане и только по мере освоения этих средств будет принято решение о дальнейшем финансировании проекта. Об этом в среду в кулуарах мажилиса заявил журналистам премьер-министр Алихан Смаилов.

«Сейчас мы продолжаем финансирование этого проекта. В частности, осенью мы выделили дополнительно 20 млрд тенге на продолжение строительства. По мере того, как эти деньги будут осваиваться, мы будем смотреть на эффективность их освоения, на достижение тех целей и задач, которые стоят в рамках этого проекта. После этого будем поэтапно выделять дополнительные средства с тем, чтобы завершить этот проект в том объеме, в котором мы запланировали», - сказал Смаилов.

Он признал, что в правительстве достаточно «много обсуждали варианты дальнейшей судьбы проекта». Но в итоге пришли к единому мнению, что LRT нужно достраивать, но «в несколько оптимизированном виде».