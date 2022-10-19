Правительство будет поэтапно выделять деньги на завершение строительства LRT в Астане – Смаилов

Осенью было выделено 20 млрд тенге
Тамара Вааль, Астана, Власть
Правительство Казахстана осенью выделило 20 млрд тенге на продолжение строительства LRT в Астане и только по мере освоения этих средств будет принято решение о дальнейшем финансировании проекта. Об этом в среду в кулуарах мажилиса заявил журналистам премьер-министр Алихан Смаилов.
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