Он направил телеграмму соболезнования президенту Кореи
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Токаев соболезнует в связи с гибелью людей в Сеуле
Фото АР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье направил телеграмму соболезнования президенту Кореи Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате давки в Сеуле.

«С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели людей в районе Итэвон в Сеуле. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей», – говорится в телеграмме.

К этому моменту известно о более чем 150 погибших в результате давки, произошедшей накануне вечером в сеульском районе Итэвон. Среди погибших – 26-летняя гражданка Казахстана, сообщил МИД страны.

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