ФРС США снова повысила базовую ставку

Федеральная резервная система США в среду повысила базовую ставку на три четверти процентного пункта – от 3,75% до 4,00%, продолжая бороться с сильнейшей вспышкой инфляции за 40 лет, сообщает Reuters . Это повышение является самым высоким показателем с начала 2008 года.

ФРС заявила, что ее борьба с инфляцией потребует дальнейшего роста стоимости заимствований, но сигнализировала, что, возможно, приближается переломный момент в том, что стало самым быстрым ужесточением денежно-кредитной политики США за 40 лет. Это оставило открытой возможность завершить серию повышений на три четверти процентного пункта уже в декабре в пользу более умеренного повышения ставок, возможно, на полпроцента. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции после заседания, заявил, что они все еще не решили, насколько ставки необходимо будет повысить, чтобы обуздать инфляцию.

«Вопрос о том, когда умерить темпы роста, гораздо менее важен, чем вопрос о том, насколько высокими… и как долго сохранять ограничительную денежно-кредитную политику», - сказал он, добавив, что «очень преждевременно» обсуждать, когда ФРС может приостановить увеличение ставок.

Инвесторы ожидали сигнала о том, что ФРС может снизить темпы ужесточения после стремительного роста учетной ставки с почти нуля в марте до того, что сейчас находится в диапазоне от 3,75% до 4,00% — самое быстрое ужесточение денежно-кредитной политики с начала 1980-е годы. Темпы повышения ставок вызвали глобальную обеспокоенность тем, что ФРС толкает мировую экономику к точке невозврата, а укрепление доллара по отношению к основным валютам фактически экспортирует инфляцию в США и создает стресс для финансовых рынков от Лондона до Токио.