Правительству нужно рассмотреть возможность финансирования инвестпроектов
Развивать туризм без вмешательства в биоразнообразие Мангистауской области поручил Токаев

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительству Казахстана нужно рассмотреть возможность финансирования инвестиционных проектов в сфере туризма в Мангистауской области. А местным властям – развивать это направление без вмешательства в биоразнообразие и экосистему региона.

«Главным конкурентным преимуществом Мангистау является побережье Каспийского моря, которое позволяет продвигать пляжный туризм. Завершается реализация проекта по инфраструктурному развитию «теплого пляжа» в Актау. Правительству необходимо рассмотреть возможность финансирования инвестиционных проектов в сфере туризма», - поручил президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник в ходе встречи с общественностью региона.

По его словам, следует подумать над перспективой реализации международных проектов с участием прикаспийских государств, в том числе, по круизному туризму.

«Невероятные ландшафты и уникальные пейзажи плато Устюрт и урочища Бозжыра стали настоящим магнитом для любителей экологического туризма. В целом развитие туризма в регионе откроет возможности в кратчайшие сроки создать рабочие места, привлечь инвестиции и модернизировать инфраструктуру. Надо сказать, что это общемировая практика, в которой активная роль отводится бизнес-сообществу», - добавил президент.

В то же время, подчеркнул он, местные власти должны создать все необходимые условия для бизнеса «просто без чрезмерного вмешательства». Кроме того, он обратил внимание, что Мангистау славится также уникальной флорой и фауной.

«Чего только стоят каспийские тюлени и розовые фламинго, которые уже стали визитными карточками области. Поэтому, развивая туризм, мы должны прежде всего заботиться о сохранении биоразнообразия, бережно поддерживать хрупкое равновесие экосистемы региона», - подчеркнул глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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