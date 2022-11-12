У активиста из Бестобе Николая Катчиева прошел обыск

В пятницу вечером в квартире активиста из поселка Бестобе Акмолинской области Николая Катчиева прошел обыск, в ходе которого у него изъяли смартфон и ноутбук, сообщил он Власти в субботу. На Катчиева заведено дело по статье 274. ч.1.п.3. Уголовного кодекса Республики Казахстан – распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций.

Накануне, 10 ноября Катчиев побывал на допросе в полиции. Дело связано с одним из видеороликов, которые он снимает о поселке Бестобе.

«Заявление, написанное на меня, совпадает с важными мероприятиями для нашего посёлка. Но, в связи с тем, что мне приходится сейчас заниматься данным делом, я уже пропустил очень важную встречу с акимом области (он приезжал в поселок Карабулак), так как находился на допросе. Далее имею все шансы пропустить сход граждан поселка, который жители Бестобе запланировали и хотят провести 15 ноября, а также впереди запланированы были встречи в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, в том числе и с самим министром. В случайности и совпадения не всегда верится в таких случаях. Возникает предположение, что данная ситуация используется с какой-то иной целью, возможно, связанной с чередой запланированных мероприятий, посещение которых мною нежелательно. Также, есть предположение, что может быть связано с коллективным обращением жителей к высшему руководству страны», - говорит Катчиев.

Это второе дело, заведенное на Николая Катчиева за якобы распространение ложной информации. В 2021 году руководство фабрики «Казахалтын Technology» написало заявление в полицию о том, что члены рабочей группы Николай Катчиев и Александра Назаренко распространяют заведомо ложную информацию. Во время следствия статью обвинения переквалифицировали на разжигание розни.

После полугода разбирательств в суде, статью о разжигании розни убрали и обоих активистов признали виновными в распространении заведомо ложной информации и приговорили к одному году ограничения свободы. В связи с амнистией к 30-летию Республики Казахстан их сразу же освободили от уголовной ответственности.

Недавно активисты поселка написали несколько писем президенту и различным министерствам с просьбой обратить внимание на ситуацию в Бестобе, просили взять рудник под государственное управление или передать его добропорядочному инвестору, назначить комплексную проверку в отношении ТОО «Казахалтын» и АО «АК Алтыналмас», допустить к участию в проверке местное сообщество и обратить внимание на состояние поселка. Кроме того, жители собрались отправиться в пеший ход в столицу, чтобы рассказать о проблемах поселка, но им пришли повестки на допрос к следователю.