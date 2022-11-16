Проблема экологии Алматы требует незамедлительного решения – Токаев

Говоря об экологии Алматы, глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что эта проблема требует незамедлительного решения. И решение он видит в повышеним эффективности дорожно-транспортной системы, газификации частного сектора, переводе ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ и озеленении.

«Окружающая среда оказывает самое непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни граждан. Поэтому вопросы экологии всегда находятся в фокусе моего внимания. Знаю, что алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%). Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей “розу ветров” и препятствующей поступлению чистого воздуха в город», - отметил Токаев.

Он считает, что улучшить экологию города можно, повысив эффективность дорожно-транспортной системы, так как «благодаря новым технологиям и умному трафику мобильность граждан не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду». В этой связи он поручил акимату города строго следить за соблюдением норм экологической безопасности, в первую очередь промышленными предприятиями.

«Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов. Важно также полностью газифицировать частный жилой сектор. Городские власти ведут в этом направлении довольно активную работу, осталось около тысячи домов, не подключенных к газовому отоплению. Нужно также продумать решение вопроса газификации пригородных населенных пунктов», - отметил глава государства.

Еще одним важным фактором улучшения качества воздуха и окружающей среды в Алматы является озеленение, сказал Токаев. По его словам, в последние годы репутация Алматы как зеленого города «померкла».

«Мы бываем за рубежом и видим, что есть города более зеленые и чистые, чем Алматы. В нем насчитывается порядка 4 миллионов деревьев, но в некоторых районах их явно недостаточно. Кроме того, более 10% зеленых насаждений и деревьев в городе нуждаются в обновлении. До 2030 года в Алматы планируется высадить 2,5 миллиона деревьев. Это достаточно большой объем. Главное, чтобы озеленение проводилось осмысленно и равномерно, с учетом доступности поливной воды и плана города», - сказал президент.

Вместе с тем он поручил властям города продолжать благоустраивать существующие парки и создавать новые, чтобы Алматы снова стал «городом-садом».

«Это вопрос репутации не только самого города, но и всей страны. Для этого необходимо создать устойчивый “экологический каркас”, в который войдут новые рекреационные зоны и озелененные речные коридоры, пересекающие Алматы от предгорий до низин и поддерживающие естественную вентиляцию мегаполиса», - сказал он.

Токаев считает, что нужно также усилить экологическое воспитание и привить подрастающему поколению бережное отношение к зеленым насаждениям. Он привел в пример Турцию, где действуют законы, категорически запрещающие рубку деревьев и уничтожение зеленых насаждений.

«Полагаю, мы должны воспользоваться полезным зарубежным опытом», - отметил президент.

В заключении Токаев поручил в рамках работы по обновлению генерального плана Алматы принять единый градостроительный регламент, который должен учитывать циркуляцию воздушных потоков. По мнению президента, эти меры позволят добиться ощутимого прогресса в улучшении экологической ситуации в городе и будут способствовать сохранению здоровья и повышению качества жизни горожан.

