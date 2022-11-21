Путин надеется на совершенствование отношений с Казахстаном

Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в телеграмме, сообщает Акорда.

«От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития. Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию», - говорится в телеграмме.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Токаева по телефону. Акорда сообщает, что главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее Токаева поздравили с победой на выборах президенты Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и лидер КНР.