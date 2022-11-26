Аварией на оборудовании объяснила гостехслужба отключение интернета в Астане

"Из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астана и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании. Проведены работы по переходу на резервные источники питания. Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли сбои в работе сети Интернет в г. Астана и Акмолинской области", - говорится в сообщении службы, ответственной за работу интернета и его блокировки.

Авария в субботу совпала с задержаниями в Астане группы из нескольких десятков участников проекта TDFA бизнесмена Марата Абиева. Они провели закрытый вечер в одном из торговых центров, а затем намеревались направиться группой по улице, но немедленно были задержаны.

В полиции города до сих пор не ответили на вопросы о причинах задержания и количестве задержанных.

В субботу утром в Астане прошла инаугурация Касым-Жомарта Токаева, избранного в прошлое воскресенье президентом на второй срок. Вечером, по информации его пресс-службы, вместе с другими чиновниками он посетил концерт казахстанских исполнителей в столице.

В Казахстане митинги, не санкционированные властями, часто сопровождаются локальными блокировками интернета вблизи мест проведения акций. Полное отключение интернета в стране в последний раз произошло во время январских событий - тогда доступ в интернет был блокирован по всей стране на трое суток, а затем его восстанавливали по несколько часов в отдельных регионах.