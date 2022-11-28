Выдвижение кандидатов в депутаты сената начнется 29 ноября

Выдвижение кандидатов в депутаты сената начнется в Казахстане с 29 ноября и продлится до 14 декабря, сообщил в понедельник в ходе заседания Центральной избирательной комиссии заместитель председателя ЦИК Константин Петров. Сами выборы состоятся 14 января 2023 года.

«Выдвижение начинается с 29 ноября и заканчивается в 18:00 местного времени 14 декабря. Регистрация кандидатов в депутаты сената Республики Казахстан осуществляется областными, городов республиканского значения и избирательной комиссии при наличии следующих документов: решение маслихатов о выдвижении кандидата в депутаты, если он выдвигается маслихатом. Заявление о согласии баллотироваться в депутаты, если он выдвигается от маслихата либо заявление гражданина о намерении баллотироваться кандидата в депутаты, в случае его самовыдвижения», - сказал Петров.

Кроме того, кандидат должен сдать декларацию о доходах и имуществе и оплатить избирательный взнос в размере 900 тысяч тенге.

Регистрация кандидатов продлится до 24 декабря, предвыборная агитация начнется с 24 декабря и продлится до 00:00 часов 13 января, 13 января – день тишины, 14 января – день голосования и до 20 января ЦИК подведет итоги выборов.

«Выборы депутатов сената проводится на совместных заседаниях выборщиков. Совместное заседание правомочно, если на нем присутствуют более 50% от числа избранных депутатов, представляющих все маслихаты: области, либо города республиканского значения/столицы», - добавил Петров.

Он пояснил, что голосование по выборам считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 50% присутствующих выборщиков. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании. Результат подсчета голосов будет устанавливаться на заседаниях территориальных избирательных комиссий, которые должны быть проведены в пунктах для голосования. Протоколы подсчета по выборам депутатов сената оглашаются на совместном заседании выборщиков и пересылаются в ЦИК не более чем в двухдневный срок со дня выборов.