В Экибастузе без тепла остается почти 80 домов, заявляют в правительстве

К полудню в субботу в Экибастузе без тепла остаются 76 домов, сообщили в правительстве. Накануне власти Павлодарской области называли цифру в 30 домов.

«По состоянию на 12:00 часов 3 декабря из 76 домов без отопления по 48 работа завершена, еще по 28 необходимые мероприятия продолжаются», - говорится в сообщении правительства.

В течение всего времени кризиса с отоплением в Экибастузе местные и республиканские власти называют разное число пострадавших от аварии домов и сроки подключения к теплу.

Еще 30 ноября в акимате региона и правительстве утверждали, что без тепла в Экибастузе остаются только 17 домов и их обещали подключить к отоплению в течение суток.

По данным правительства, сейчас устранением аварии продолжает заниматься 36 бригад – 261 человек. В городе работают 14 пунктов обогрева.

Экибастуз – второй по величине город Павлодарской области с населением более 150 тысяч человек.