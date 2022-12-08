Нурторе Жусип возглавил комитет по социально-культурному развитию и науке сената

В четверг в ходе пленарного заседания сената депутаты назначили на должность председателя комитета по социально-культурному развитию и науке палаты Нурторе Жусипа.

«На должность председателя комитета по социально-культурному развитию и науке предлагаем Нурторе Жусупа», - предложила депутат Динар Нукетаева.

Ранее должность председателя комитета занимал депутат Нариман Торегалиев, который 2 декабря был назначен на пост акима Западно-Казахстанской области.

Нурторе Жусип – казахстанский журналист и общественный деятель. Работал в должности главного редактора газет «Жас Алаш», «Ак жол Казахстан», «Егемен Казахстан», «Астана Хабары», с 2008 года по настоящее время — главный редактор республиканской общественно-политической ежедневной газеты AIQYN. 12 августа 2019 года указом назначен депутатом сената.