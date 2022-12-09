Суд во Франции отклонил апелляцию Аблязова на лишение его политического убежища

Суд во Франции накануне отклонил апелляцию казахстанского бизнесмена и политика Мухтара Аблязова, который добивался отмены решения о лишении его политического убежища в стране, сообщил он в своем Facebook.

Радио "Азаттык" отмечает, что решение суда к этому моменту не опубликовано. При этом само решение в пятницу широко тиражировали казахстанские новостные сайты и телеграмм-каналы.

Сам Аблязов в своих соцсетях назвал решение французского суда политически мотивированным и беспрецедентым. Позднее он заявил, что у него остается возможность оспорить и это решение и он ей воспользуется.

Франция лишила Аблязова политического убежища в 2021 году после нескольких лет разбирательств.

59-летний Аблязов - известный политический и государственный деятель, был министром энергетики Казахстана. В 2001 году был одним из лидеров движения "Демократический выбор Казахстана", сформированного группой высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В следующем году был арестован и осужден на 6 лет, спустя год помилован в обмен, как он заявлял, на отказ от политической деятельности.

После освобождения из заключения занимался бизнесом, был совладельцем БТА банка - одного из крупнейших в стране. В 2009 году, вскоре после начала финансового кризиса, банк был национализирован, а Аблязов и его команды обвинены в многомиллиардных хищениях. Сам он успел покинуть Казахстан и получил убежище в Великобритании.

Позднее суд Лондона, рассматривая обвинения в адрес Аблязова, обвинил его в неуважении к суду и приговорил к 22 месяцам тюрьмы, однако к этому моменту он уже покинул британскую территорию. В 2013 году Аблязов был арестован во Франции и провел несколько лет в тюрьме. С 2016 года добивался политического убежища в этой стране.

Аблязов с момента отъезда из Казахстана в 2009 году выступает с резкой критикой в адрес казахстанских властей, а все обвинения в финансовых и других преступлениях называет политически мотивированными. Политдвижения, которые власти Казахстана связывают с Аблязовым, признаны судом экстремистскими и запрещены, а многие их сторонники отбыли или отбывают тюремные сроки.

Выдачи Аблязова добиваются не только Казахстан, но и Россия и Украина, обвиняющие его в финансовых преступлениях. В Казахстане Аблязов заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за серию преступлений, среди которых не только финансовые, но и другие, в частности, организация убийства банкира, председателя правления и совладельца БТА банка Ержана Татишева.