Роскомнадзор требует от Власти удалить несколько новостей о войне в Украине

Российская служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила Власти серию уведомлений с требованием удалить с сайта новости о российском вторжении в Украину, грозя, в случае отказа выполнить это требование, заблокировать ресурс на территории России. Редакция Власти не намерена исполнять запросы российского ведомства.

Роскомнадзор, в частности, потребовал удалить новости об обстреле российскими ракетами украинского города Винница, в результате которого погибли десятки человек, а также новость о числе погибших мирных жителей украинского Мариуполя, который на протяжении нескольких месяцев был в осаде российских войск.

Ведомство сообщило, что в случае отказа от удаления сообщений, сайт будет включен в единый реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию.

После начала российского вторжения в Украину тысячи сайтов были заблокированы в России за распространение информации о войне, которую в России считают «специальной военной операцией».

Власть – казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру.