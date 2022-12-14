Амнистированы более тысячи участников январских событий, заявили в Генпрокуратуре

Объявленная амнистия на сегодняшний день уже коснулась более тысячи участников январских событий, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«С 3 ноября текущего года в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в ходе январских событий, вступили в действие положения закона РК “Об амнистии”. В настоящее время применена амнистия в отношении 1 071 лица», - сообщил Килымжанов.

В частности, по его словам, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении восьми подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести. Также судами прекращены дела в отношении девяти лиц, а при вынесении приговора – сокращены сроки наказания 77 обвиняемым. Вместе с тем суды сократили сроки наказания 902 осужденным, из которых 827 – подучетные пробации, а 75 – освобождены от наказания. В течение прошедшего месяца, по данным Килымжанова, из мест лишения свободы освобождены 60 человек, а из пробационного контроля – 68.

Напомним, ранее говорилось, что амнистия коснется порядка 1,5 тыс. человек.

Всего после январских событий правоохранительными органами зарегистрировано более пяти тысяч уголовных дел. В суд направлено 673 дела в отношении 1 350 лиц, из них осуждено 1 113 граждан. На стадии следствия находится 127 уголовных дел в отношении 315 человек.

В свою очередь заместитель начальника следственного департамента МВД РК Нурлан Дюсенбаев сообщил, что следователи завершили практически все досудебные расследования в рамках январских событий.

«Производством окончено 1 156 уголовных дел, из них в отношении 627 обвиняемых дела направлены в суды. На сегодня уже осуждено 579 лиц, из них 462 приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы», - привел данные он.

В результате к реальным срокам лишения свободы, по его словам, приговорены 117 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в числе которых участие в массовых беспорядках, грабежи, кражи с незаконным проникновением в помещения, хищение оружия, а также распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения.