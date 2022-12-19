Антикор завершил расследование по трем эпизодам в отношении Гульмиры Сатыбалды

По остальным эпизодам расследование продолжается
Антикоррупционная служба завершила расследование по трем эпизодам в отношении Гульмиры Сатыбалды – это два факта рейдерства и один факт хищения бюджетных средств. По остальным эпизодам расследование продолжается.
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