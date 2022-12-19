Антикор завершил расследование по трем эпизодам в отношении Гульмиры Сатыбалды

Антикоррупционная служба завершила расследование по трем эпизодам в отношении Гульмиры Сатыбалды – это два факта рейдерства и один факт хищения бюджетных средств. По остальным эпизодам расследование продолжается.

«Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения долями участия предприятий, сопряженного в том числе с похищением человека. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге», - сообщили в антикоррупционной службе.

15 декабря уголовное дело было направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду.

Также завершено расследование по факту хищения бюджетных средств Гульмирой Сатыбалды, руководством подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана» и должностных лиц государственных органов. Деньги были выделены на строительство. По данным антикоррупционной службы, на стадии расследования причиненный государству ущерб был полностью возмещен, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам.

«Расследование в отношении Сатыбалды Г. по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается», - сообщили в ведомстве.