ТЭЦ в трех областях Казахстана не обеспечены необходимым запасом угля, заявили в Минэнерго

Запасы угля на ТЭЦ в трех областях ниже установленных норм, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

«На некоторых станциях данный норматив (по угля – В.) не обеспечен. Это Карагандинская ТЭЦ, Темиртауская ГРЭС – на 15 суток при норме 20; на Павлодарской ТЭЦ – на семь суток при норме 10, на Петропавловской ТЭЦ – на 17 суток при норме 20», - сказал Акчулаков.

Он заверил, что дважды в сутки комитет энергетического надзора проводит с участием руководства этих станций и нацкомпанией «Казахстан темир жолы» совещания, в результате запасы угля на Петропавловской ТЭЦ восполнены. Как пообещал глава Минэнерго, в ближайшие три дня вопросы будут решены.

Вместе с тем, по его данным, сегодня на складах энергоисточников запасы угля составляют около 3 млн тонн, что в целом соответствует утвержденным нормам.