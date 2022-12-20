Михаил Козачков взят под стражу до 18 февраля

20 декабря прошло заседание следственного суда по избранию меры пресечения журналисту Михаилу Козачкову, который был задержан в воскресенье, 18 декабря. По сообщению суда, удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Общественники просили выбрать в качестве меры пресечения домашний арест, но не были услышаны.

Журналист Михаил Козачков будет находиться под стражей до 18 февраля 2023 года.

«Иная информация касательно досудебного расследования, согласно статье 201 УПК не подлежит разглашению, поскольку является тайной следствия. Постановление не вступило в законную силу», - говорится в сообщении суда.

О задержании журналиста Михаила Козачкова стало известно в воскресенье. Агентство финансового мониторинга в распространенном сообщении объявило, что подозревает его в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, которого связывают с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым. В понедельник медиасообщество, правозащитники, общественники потребовали освободить Михаила Козачкова, указывая на нарушение его конституционных прав при задержании и на заказной характер дела.

Михаил отверг все обвинения в свой адрес, а свое преследование назвал личной местью председателя агентства финансового мониторинга Жаната Элиманова.