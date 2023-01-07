Им стал республиканец Кевин МакКарти
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Палата представителей США с 15-го раза избрала спикера
КЕВИН МАККАРТИ, ФОТО REUTERS

Республиканец Кевин МакКарти с 15-й попытки избран спикером Палаты представителей Конгресса США. За МакКарти отдали голоса 216 членов палаты, 212 проголосовали за кандидата от демократов Хакима Джеффриса, еще шестеро депутатов воздержались.

Голосование в Палате представителей США продолжалось несколько дней, выбор МакКарти спикером блокировала группа ультраконсерваторов-республиканцев, которые постоянно выдвигали своих кандидатов.

Республиканцы после выборов в ноябре имеют большинство в Палате представителей - у них 222 члена против 213 у демократов.

МакКарти был лидером республиканского меньшинства в Конгрессе и основным кандидатом на пост спикера. Его кандидатуру поддерживал бывший президент Дональд Трамп.

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